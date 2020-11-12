Больше оснований для использования электрошокеров полицией: законопроект направили в Раду

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении оснований использования полицией электрошокеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство направило на рассмотрение парламента законопроект о расширении оснований использования полицией электрошокеров. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал внесение изменений в Закон Украины "О Национальной полиции". А именно в ст. 45 предлагается добавить пункт, который позволит более широкое использование полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение 11 ноября, поддержал на своем заседании Кабинет министров. Документ направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Указано, что Арсен Аваков объяснил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием.

Сообщается, что в действующей редакции пункта 6 части третьей статьи 45 "Закона о Нацполиции" электрошокеры разрешено использовать для отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, находящийся под охраной, или для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Отмечается, что в законопроекте предлагается расширить основания применения электрошоковых устройств контактной и контактно-дистанционного действия для задержания лица:

- совершившего административное или уголовное правонарушение и которое оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

- совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и котрое пытается убежать;

- которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

- вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Напомним, правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими.