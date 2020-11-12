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Нападение на подростков-хасидов в Умани: хулигана оштрафовали на 17 тыс. грн

Нападение на подростков-хасидов в Умани: хулигана оштрафовали на 17 тыс. грн

КИЕВ. 12 ноября. УНН. К уголовной ответственности привлечено хулигана, напавшего на несовершеннолетнего гражданина Государства Израиль, суд признал его виновным и оштрафовал на 17 000 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"Уманским городским судом признан виновным местный житель в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, а именно хулиганских действий по отношению к несовершеннолетнему гражданину Государства Израиль. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 18 октября обвиняемый причинил 17-летнему гражданину Израиля телесные повреждения.

Тогда официальный Telegram канал Объединенной еврейской общины Украины сообщил, что ночью в Умани группа из трех неизвестных нанесла ножевое ранение 17-летнему брацлавскому хасиду. Нападение было совершено за могилой Раби Нахмана. "Трое нападавших (на вид 20-22 лет) напали на двух подростков-хасидов 17-ти и 15-ти лет. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение. При этом событиям не предшествовал конфликт. Пострадавших караулили в подворотне", сообщили тогда в общине.

В МИД осудили нападение на подростков-хасидов в Умани.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, нападение, Черкассы и Черкасская область, хасиды
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