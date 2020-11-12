В Фонде госимущества рассказали о доходах за 2020 год

КИЕВ. 11 ноября. УНН. От малой приватизации в государственный бюджет уже поступило почти 2 млрд гривен, планируют - еще 400 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Представители Фонда госимущества сообщили, что от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. До конца 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ФГИУ отметили, что изменили подход к процессу приватизации, что увеличило количество участников наполовину. Благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении не только предприятий, но и другого государственного имущества.

Кроме того, представители Фонда доложили о финансовом состоянии предприятий, находящихся в управлении фонда и о проблемных вопросах, возникающих в процессе приватизации.

В Кабмине также заявили, что Премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.

По результатам совещания Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о восстановлении проведения аукционов для большой приватизации.

Добавим, что на днях Премьер-министр Денис Шмингаль заявил, что из 1500 госпредприятий 800 показывают прибыльную работу.

Также недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что надеется на скорую передачу Фонду госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома".