У Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вероятный победитель выборов президента США демократ Джо Байден готов и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах финансовой помощи на развитие системы нацбезопасности. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Он отметил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны-члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое "домашнее задание", выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена", - добавил заместитель Ермака.

По его словам, между Украиной и Соединенными Штатами Америки существует стратегическое партнерство и США готовы и дальше играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины.

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"Игорь Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение Президента Украины Владимира Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Например, в прошлом году завершилось создание антикоррупционной системы Украины: состоялся полноценный запуск работы Высшего антикоррупционного суда. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного суда Украины нивелировать ее функционал", - указано в сообщении.

По словам Игоря Жовквы, он надеется и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет союзником Украины.

"Очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке. И будут заинтересованы. И мы по этому треку будем двигаться также", - добавил Жовква.

Он отметил, что наше государство рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем заседании обновленной комиссии по вопросам судебной реформы уже поставил соответствующие задачи.

"Многие наши зарубежные партнеры, в том числе американские, говорят: события, которые сейчас происходят, в частности через Конституционный Суд, и решительный настрой Президента в этой ситуации как раз и позволяют именно в этот период завершить судебную реформу. Буквально от всех партнеров нам приходится это слышать", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента также сообщил, что сейчас идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США, в частности обработка повестки дня такой поездки.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса более 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. После этого Байден объявил о своей победе на выборах, а Трамп не признал поражение. В частности, Трамп заявил о намерениях обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.