Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,16 0,0404  EUR: 33,14 -0,0565 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Блокировка россиянами КПВВ вызвала "бурю" среди пенсионеров с ОРДЛО - Арестович
Блокировка россиянами КПВВ вызвала "бурю" среди пенсионеров с ОРДЛО - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5265

ЦИК: процесс установления результатов местных выборов - на финише

ЦИК: процесс установления результатов местных выборов - на финише

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Процесс установления результатов голосования на местных выборах 25 октября находится на финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, передает УНН.

"ТИК завершают установления результатов местных выборов. ЦИК принимает все возможные меры, чтобы сведения от территориальных избирательных комиссий в ЦИК передавались быстрее", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

По данным пресс-службы, Черновицкая городская ТИК сегодня установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября.

Кроме того, Киевская областная ТИК установила результаты выборов депутатов в Киевский областной совет.

В ЦИК также привели общие данные по Украине:

- Из 1577 местных советов ТИК установили результаты выборов в 1566 советов.

- Из 1421 городских, поселковых, сельских голов установлены результаты по 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Центризбирком должен принять меры к немедленному установлению и обнародованию результатов голосования на нынешних местных выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, местные выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.