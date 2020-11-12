Убийство в харьковском ресторане: владельцу объявили подозрение из-за нарушения карантина

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Владельцу харьковского ресторана, в котором ночью убили мужчину, сообщили о подозрении в нарушении карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимателю по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины). По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, будучи физическим лицом-предпринимателем, 1 ноября 2020 года в ночное время организовал работу ресторана, который расположен по улице Ярослава Мудрого в городе Харькове, несмотря на ограничение работы с 20:00 до 7:00 часов заведений общественного питания. Указанные незаконные действия привели к тому, что в ночное время, когда заведение не должно было работать на его территории произошло убийство человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями предприниматель нарушил постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", принятой в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области №30 от 15 октября 2020 года.

Указано, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, из-за смерти мужчины в ресторане в Харькове открытое уголовное производство по статье умышленное убийство.