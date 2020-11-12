В Офисе Президента ведут подготовку визита Зеленского в США

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Офисе Президента готовится подготовка поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что по словам Жовквы, сейчас "идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США", в частности обработка повестки дня такой поездки.

"Экономика также должна быть в приоритете наряду с политикой, наряду с вопросами безопасности. Поэтому такой визит, безусловно, готовится (в США - ред.)", - отметил заместитель Ермака.

Напомним, у Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины.