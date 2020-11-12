В Николаевской области вели незаконные раскопки скифского кургана: его взяла под охрану полиция

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Казанковском районе Николаевской области осуществлялись незаконные раскопки кургана, частично уже известны фигуранты события. Сейчас его взяла под охрану полиция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

“4 ноября в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку с. Скобелево Казанковского района неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи сразу начали уголовное производство по данному факту, квалифицировав событие, как незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении памятников национального значения (часть 3 статьи 298 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители отметили, что при осмотре сотрудниками следственно-оперативной группы места происшествия возле кургана была обнаружена техника: бульдозер и экскаватор. Указанные транспортные были процессуально изъяты, а в Казанковский районный суд полиция подала ходатайство о наложении на них ареста. Пока ходатайство судом не рассмотрено.

Кроме этого, следователи направили в управление культуры национальностей и религий Николаевской ОГА запрос с целью получения официального уведомления принадлежности указанного кургана к археологическому или культурному наследию.

Также указано, что по указанию начальника ГУНП в Николаевской области проводится служебное расследование компетентности действий местной полиции.

В полиции отметили, что частично уже известны личности фигурантов, однако еще принимаются меры для установления всех участников события. “Сейчас обеспечено круглосуточную охрану полицейскими места раскопок и продолжаются все необходимые следственные действия”, — добавили в полиции.

Добавим, о разрушении кургана близ села Скобелево в Николаевской области начали сообщать с 4 ноября. По предварительным данным установлено, что уничтожается скифский царский курган.

Напомним, что недавно в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и Севастополя.