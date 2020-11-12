Суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе "Минздрава Крыма" в следующем году

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему "министру здравоохранения Республики Крым" Петру Михальчевский 14 января 2021 года. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14 января в 14:00", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 13 июля 2020 года, Днепровский районный суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В тот же день ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона выбрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.