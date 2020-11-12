ООС: боевики в течение суток придерживаются "режима тишины"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

"Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 11 ноября на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, в рядах украинских военнослужащих есть один раненый.