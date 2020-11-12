Арбитражный суд приостановил рассмотрение дела по существу о захвате Россией украинских моряков

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Международный арбитражный трибунал в Гааге приостановил рассмотрение дела по существу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении, передает УНН.

Отмечается, что в поданных в августе предварительных возражениях Российская Федерация утверждала, что Арбитражный суд не обладает юрисдикцией рассматривать дело, так как претензии Украины относятся к "спору, касающемуся военной деятельности".

7 сентября Украина представила свои замечания по вопросу о бифуркации. В своих замечаниях Украина указала, что предварительные возражения Российской Федерации "не носят исключительно предварительного характера".

21 сентября Российская Федерация представила свой ответ на замечания Украины по вопросу о бифуркации. 28 сентября Украина представила свой ответ на ответ Российской Федерации по вопросу о бифуркации.

Отмечается, что состав арбитража в своем постановлении решил, что предварительные возражения Российской Федерации должны быть рассмотрены на предварительной стадии разбирательства.

В суде подчеркивают, что если Арбитражный суд, вынося свое решение на предварительной стадии разбирательства в соответствии с процедурой, заявляет, что предварительное возражение не носит исключительно предварительного характера, затем данное возражение рассматривается по существу.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Регламента производство по существу приостановлено. В соответствии с пунктом 5 (f) Процедурного постановления № 1 Состав арбитража постановил, что Украина должна представить любые замечания по предварительным возражениям Российской Федерации в течение трех месяцев с даты этого постановления. После получения этих замечаний Состав арбитража примет решение о необходимости дополнительных письменных представлений и, после консультации со сторонами, о сроках подачи таких заявлений", - сказано в заявлении суда.

Напомним, 22 мая заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в прямом эфире подписал меморандум Украины в Международный трибунал по морскому праву ООН по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

В МИДе отметили, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за содержание 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за содержание в течение 11 месяцев кораблей.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы на Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.