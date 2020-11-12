Высший совет правосудия внесет представление о назначении трех судей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Высший совет правосудия внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Сообщается, что 12 ноября 2020 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении на должности в местных судах:

- Евгения Хайнацкого - на должность судьи Печерского районного суда города Киева;

- Александра Наумова - на должность судьи Шевченковского районного суда города Запорожье;

- Максима Ходаковского - на должность судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска.

"В общем ВРП принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 442 судей из запланированных к рассмотрению 467 рекомендаций кандидатов, претендующих на занятие вакантных должностей судей местных общих судов, с отборов 2012, 2013, 2017 годов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендацию о назначении Ивасивки Андрея Петровича на должность судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области ВСП постановил оставить без рассмотрения.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 212 судей.