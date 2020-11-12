"Дело не в Эпицентре, а в правительстве": Верещук предостерегла власть от сортировки бизнеса

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Правительство может повторить ошибки прошлой весны, несправедливо сортируя бизнес. Об этом в своем Facebook написала народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Опять "Эпицентр". Но дело не в нем, а в правительстве. Можно соглашаться или не соглашаться с целесообразностью карантина выходного дня. Лично я против. Не верю в карантин выходного дня. Но это право и ответственность правительства принимать такие решения. То, что крупные компании или приближенный к власти бизнес пытаются получить карантинные "лазейки" - это не удивительно. Удивительно то, что правительство может повторить ошибки прошлой весны", - отметила она.

Верещук напомнила, что тогда определенные карантинные "лазейки" и игнорирование правил со стороны приближенных к власти бизнесменов, да еще и в сочетании с рядом несуразностей, в частности запрета прогулок в парках, дискредитировали сам карантин, а с ним и власть.

"Обращаюсь к правительству. Вам виднее, что нужно делать. Но вы должны это делать так, чтобы все было честно, чтобы все были в равных условиях. Если сейчас вы будете допускать несправедливость, ваша политическая жизнь как правительства будет измеряться определенным количеством недель, не месяцев. Я за вас голосовала. Итак, давайте на этот раз не наступать на свои же грабли", - подчеркнула она.

Отметим, что на днях "Эпицентр" неудачно пошутил, анонсировав 72-часовую пятницу, когда остальные бизнесы вынуждены идти на карантин выходного дня. Гипермаркеты сети заявили, что будут работать в выходные, так как имеют в продаже продукты питания, лекарства и корм для животных.