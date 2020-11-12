На сегодня никто не предлагает более сбалансированного плана по Донбассу, чем Медведчук - Бузаров

КИЕВ. 12 ноября. УНН. “План Кравчука” относительно разрешения кризиса на Донбассе — скорее всего личная позиция этого политика по данному вопросу. Об этом в эфире NewsOne заявил политический аналитик Андрей Бузаров, передает УНН.

“То, что озвучивал Леонид Кравчук касаемо переноса выборов на Донбассе на март (2021 года — ред.) — скорее всего, личная позиция Кравчука, не более того. Мы знаем, что есть Минские соглашения. Их признают и США, и Россия, и Франция, и Германия. На сегодняшний день никто из политических субъектов не предлагает ничего более сбалансированного. Единственное, что есть, — это „план Медведчука“. В нем есть конкретные предложения, связанные как с принятием законов по каждому пункту Минских соглашений, так и определенные моменты уступок”, — сообщил Андрей Бузаров.

Ранее председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктор Медведчук заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Об этом политик напомнил, комментируя заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщившего, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках Минского процесса.

Также Медведчук констатировал, что нет никаких продвижений в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.

“То, что господин Зеленский подписал указ, расширил ряд должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах трёхсторонней контактной группы, — это, безусловно, хорошо. Но без выполнения Минских соглашений, без выполнения Парижского коммюнике, которое было подписано 9 декабря 2019 года в Париже с участием Президента Зеленского, без того, чтобы пункты, которые там изложены, начали выполняться, никакого мирного урегулирования, ни при каких разговорах, ни при каких декларациях, которые звучат почти ежедневно, не будет”, — заявил политик.

Также сообщалось, что в сенате Франции открыты к предложению Виктора Медведчука создать парламентское измерение “нормандского формата”. Об этом заявил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше.

“Когда мы говорим о „нормандском формате“, мы говорим о Минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу — ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине, возвращению диалога”, — сказал Ларше.

А 20 декабря 2019 года в Москве президент РФ Владимир Путин поддержал идею максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции для достижения мира на Донбассе.