В МИД прояснили решение Арбитражного трибунала по делу о захвате украинских моряков

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины о ходе рассмотрения Арбитражным судом дела о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей, передает УНН.

"Сегодня Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей", - заявили в МИД.

Сообщается, что арбитраж будет рассматривать предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предыдущем этапе производства.

"Отметим, что практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже", - подчеркивают дипломаты.

Они напомнили, что другие дела Украины рассматривались по аналогичному механизму.

"22 мая 2020 года Украиной был подан на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательство и свидетельство. Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 члена их экипажей", - отметили в дипведомстве.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Международный арбитражный трибунал в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы на Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.