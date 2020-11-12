Германия выделит 200 млн евро производителям "ковид"-тестов, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Германия поддержит отечественные компании, которые производят тесты на коронавирус, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. Федеральное правительство планирует выделить 200 млн евро в качестве инвестиций в производство тест-систем, сообщает УНН со ссылкой на министерство экономики Германии.
Таким образом, по словам федерального министра экономики Петера Альтмайера, программа финансирования будет способствовать успешной борьбе с пандемией, обеспечивать поступления НДС в госбюджет и новые рабочие места. Кроме этого, государственная поддержка производителей тестов сделает Германию независимой от иностранных поставщиков.
В свою очередь федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что в такой чувствительной области, как здравоохранение, Германии нужна большая независимость от азиатского рынка тест-систем.
Отметим, что Минздрав Украины планирует закупать отечественные "антигенные" ИФА-тесты на коронавирус. Экономисты видят в этом плюсы для бюджета, а также "стимул" для развития отечественных научных предприятий.
Ранее в Верховной Раде среди преимуществ закупки украинских "антигенных" ИФА-тестов назвали значительно более низкую цену. Также там считают, что использование тестов украинского производства сделает государство независимым от импорта.