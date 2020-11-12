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Полковника ВСУ задержали на взятке в 400 тысяч гривен

Полковника ВСУ задержали на взятке в 400 тысяч гривен

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Задержан полковник Вооруженных Сил Украины, который за взятку в 400 тысяч гривен должен был поспособствовать возможности принять участие в тендере. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

"По данным следствия, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию иметь возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой 4 млн грн. Размер "отката" чиновнику составлял 10% от суммы закупки - 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали начальника отдела в порядке статьи 208 УПК Украины в собственном служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн.

Военному инкриминируют нарушение Закона частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины разоблачила системное вымогательство взяток на таможенном посту в Международном аэропорту "Борисполь", ряд таможенников задержали.

Источник: УНН
Теги: взятка, Украина, ВСУ
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