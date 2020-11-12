Повторные выборы: в ЦИК определили размер денежного залога

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на повторных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10 тыс.), избирательный процесс которых начинается в 2020 году, составит 1000 грн за каждого кандидата. А размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей в 75 000) - 5000 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, процесс установления результатов голосования на местных выборов 25 октября находится на финишной прямой.