ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Так, в Комиссию поступили жалобы Херсонских областных организаций политических партий "Наш Край", "Слуга народа" и Херсонской региональной организации Политической партии "Партия Игоря Колыхаева "НАМ ТУТ ЖИТИ!". В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия указанной комиссии в связи с совершением ею однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судом, в частности, было признано противоправным бездействие этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТВК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов № 3 и № 5.

Так, Комиссия установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

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"Кроме того, из обращения, которое поступило в ЦИК, усматривается, что указанная комиссия не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, необходимый для полномочного принятия решений. При этом каких-либо подтверждающих документов уважительности причин отсутствия членов Херсонской областной ТИК на ее заседании Комиссии предоставлено не было", - отмечается в сообщении.

Поэтому Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК относительно невыполнения решения суда.

"Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия обязала Херсонскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда.

Напомним, ЦИК приняла решение о выделении дополнительных средств для повторного голосования.