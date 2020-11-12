Из-за комендантского часа в Венгрии введены ограничения при пересечении границы в ночное время

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за введения комендантского часа в Венгрии, на фоне второй волны распространения COVID-19, в пунктах пропуска на границе с Венгрией начали действовать ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

"В соответствии с информацией, предоставленной венгерскими пограничниками, с 21:00 до 06:00 (по киевскому времени) на территории Венгрии начинает действовать комендантский час. Ограничения усиленны в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - говорится в сообщении.

На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

- к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

- с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения комендантского часа не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Добавим, что сегодня восстановили автомобильное сообщение два пункта пропуска с Молдовой.