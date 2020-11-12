Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,16 0,0404  EUR: 33,14 -0,0565 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Блокировка россиянами КПВВ вызвала "бурю" среди пенсионеров с ОРДЛО - Арестович
Блокировка россиянами КПВВ вызвала "бурю" среди пенсионеров с ОРДЛО - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6465

Из-за комендантского часа в Венгрии введены ограничения при пересечении границы в ночное время

Из-за комендантского часа в Венгрии введены ограничения при пересечении границы в ночное время

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за введения комендантского часа в Венгрии, на фоне второй волны распространения COVID-19, в пунктах пропуска на границе с Венгрией начали действовать ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

"В соответствии с информацией, предоставленной венгерскими пограничниками, с 21:00 до 06:00 (по киевскому времени) на территории Венгрии начинает действовать комендантский час. Ограничения усиленны в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - говорится в сообщении.

На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

- к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

- с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения комендантского часа не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Добавим, что сегодня восстановили автомобильное сообщение два пункта пропуска с Молдовой.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Венгрия, пограничники, комендантский час, ограничение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.