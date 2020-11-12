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Председатель ОТГ в Черниговской области требовал "откат" в более полумиллиона гривен

Председатель ОТГ в Черниговской области требовал "откат" в более полумиллиона гривен

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области требовал от предпринимателя 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на капремонт открытого стадионного комплекса, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

“... на вымогательстве денежных средств разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

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Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором, сообщили в прокуратуре.

Председатель ОТГ задержан на “горячем” во время получения им 630 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: УНН
Теги: взятка, прокуратура, Украина
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