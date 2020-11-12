Шанс выжить был один из тысячи: в Минске умер 31-летний мужчина, которого избили силовики

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.

“Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет, нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках”, — рассказала Ольга, сестра Романа Бондаренко.

Позже Ольга рассказала, что по последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40.

“В 20:00 близкие сообщили, что Роман умер”, — говорится в сообщении.

После сообщения о смерти на “Площади Перемен” стали собираться люди. Они несут цветы и свечи.

Как рассказали СМИ жители известной минской “Площади перемен”, в среду вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит, началась драка.

В результате мужчину схватили и увезли. Ночью в больницу он поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.

Ранее УНН сообщал, что в результате воскресных протестов в Беларуси количество задержанных демонстрантов в Минске и других городах перевалило за 1 тысячу человек.