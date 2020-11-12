Могут не пережить COVID-19: Голубовская посоветовала, до какого времени лучше отложить посещение пожилых людей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Посещение родственников пожилого возраста желательно отложить до весны. Внуки и дети могут болеть COVID-19 легко и бессимптомно, но могут заразить, и это может закончиться фатально для дедушек и бабушек. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

На вопрос, можно ли посещать родственников пожилых людей, Голубовская ответила:

"Я считаю, что желательно этот процесс отложить до потепления, до весны, если это возможно. Внуки и дети могут болеть легко и бессимптомно, но могут заразить. Из-за своего образа жизни дети очень легко "хватают" различные инфекционные заболевания. Мы все должны переболеть. Мы с вами рождаемся и начинаем встречаться с различными возбудителями. А для дедушек и бабушек это может закончиться фатально".

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину ждет трудный период пандемии COVID-19, который продлится ориентировочно до апреля.

Напомним, Голубовская рассказала, как общаться с "атеистами" коронавирусной болезни.