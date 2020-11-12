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Женская сборная Украины получила второй выигрыш в отборе на Евробаскет-2021

Женская сборная Украины получила второй выигрыш в отборе на Евробаскет-2021

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Женская национальная сборная Украины победила команду Финляндии в квалификационном матче чемпионата Европы. Матч проходил в изолированном лагере в Португалии, передает УНН.

Решающим можно считать вторую четверть противостояния в которой украинки разгромили соперниц, набрав вдвое больше очков (28:14). В дальнейшем "желто-голубым" удалось удержать заработанное преимущество - 84:66.

Самой результативной стала капитан украинской команды Алина Ягупова. На последних секундах она успела оформить трипл-дабл - 22 очка, 12 подборов, 10 передач.

Отметим, что сборная Украины в хорошем эмоциональном состоянии готовиться ко второму поединку осеннего квалификационного окна - 14 ноября против Бельгии, которая идет без поражений (2:0). Украинки имеют 2 победы при 1-м фиаско.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол, сборная Украины
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