Предатель, уходи: в Ереване митингуют против Пашиняна, есть задержанные

КИЕВ. 12 дистопада. УНН. Армянская оппозиция продолжает протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна через подписанное им соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боев в Нагорном Карабахе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Несколько тысяч протестующих участвуют в шествии по улицам Еревана 12 ноября, выкрикивая лозунги против Пашиняна: "Предатель, уходи".

Отдельно акцию в центре Еревана на площади Свободы проводили сторонники оппозиционной партии "Сасна црер", но они отменили запланированное шествие после того, как полиция заставила их разойтись, ссылаясь на введенное военное положение.

При этом, нескольких протестующих, которые отказались покинуть площадь, задержали силовики.

Как сообщал УНН, в Армении 12 ноября оппозиция планировала новый марш с требованием отставки Пашиняна.

Протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, после того как 9 ноября президент России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.