Новости: Спорт
12 ноября 2020, 22:15 • Сергей Куркович • 5880
Германия одержала победу перед матчем Лиги наций с Украиной
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В товарищеском матче сборная Германии на "Ред Булл Арена - Центральштадион" в Лейпциге принимала национальную команду Чехии, передает УНН.
Единственное взятие ворот во встрече произошло на 13 минуте, когда после дальнего выстрела от Нойхауса вратарь отбил мяч в сторону. Далее Филипп Макс получил игровой снаряд и прострелил низом, а Вальдшмидт замкнул прострел - 1:0.
Отметим, что немецкая национальная команда проведет матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).
Добавим, сейчас "бундестим" занимает второе место в группе Лиги наций, где выступает Украина.
Источник: УНН
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