Германия одержала победу перед матчем Лиги наций с Украиной

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В товарищеском матче сборная Германии на "Ред Булл Арена - Центральштадион" в Лейпциге принимала национальную команду Чехии, передает УНН.

Единственное взятие ворот во встрече произошло на 13 минуте, когда после дальнего выстрела от Нойхауса вратарь отбил мяч в сторону. Далее Филипп Макс получил игровой снаряд и прострелил низом, а Вальдшмидт замкнул прострел - 1:0.

Отметим, что немецкая национальная команда проведет матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).

Добавим, сейчас "бундестим" занимает второе место в группе Лиги наций, где выступает Украина.