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Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Перемирие на Донбассе не идеальное, но международные партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к установлению мира. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Сегодня 109-й день перемирия, наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру. Наверное, госпожа федеральный канцлер не подписана в Фейсбук на некоторых политиков и экспертов, которые постоянно находят здесь "зраду" и "поражение", - сказал Зеленский.

По его словам, перемирие на Донбассе не идеальное, но факт - потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.

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"Для меня - это не просто красивая статистика, это реальные сохранены жизни людей. Как правило, на телевидении говорят об убитых и раненых, но никогда не говорят, что сегодня был хороший день для Украины, ни убитого, ни раненого, ни одного выстрела. Хотя таких дней становится все больше, и это не мои победы, это победы Украины. Я верю они продолжатся обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назвал перемирие на Донбассе неустойчивым.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель преодоление последствий пандемии коронавируса и сорванное российской стороной начало работы КПВВ в "Счастье" и "Золотом".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Владимир Зеленский
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