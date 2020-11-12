Дайте работать для пациентов: медицинское сообщество призвало Зеленского оставить Степанова в должности

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Медицинское сообщество Украины обращается к Президенту Украины и народным депутатам с просьбой оставить главу Министерства здравоохранения Максима Степанова в должности и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов. Об этом на своей странице в Facebook написал профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает УНН.

По словам Тодурова, “впервые за последние годы у нас появился министр здравоохранения, который повернулся лицом к медицинскому сообществу, который чесно признал, что проводимая в последние годы „реформа“ является авантюрой и наносит украинской медицине непоправимый вред”.

“Кому-то это не нравится. За короткий срок его каденции были сделаны конкретные шаги, чтобы исправить ситуацию. Впервые Министр публично потребовал на нужды медицины 6% из бюджета, как этого требуют европейские стандарты. Максим Степанов - первый Министр, который публично говорит о проблемах и решает их коллегиально, привлекая всё медицинское сообщество”, - отметил врач.

Он добавил, что сегодня вокруг должности министра здравоохранения развернулись очередные политические игры.

“Смена руководства Минздрава в условиях критической эпидемиологической ситуации может серьезно дестабилизировать работу всех медицинских учреждений. Медицинское сообщество Украины обращается к Президенту Украины и народным депутатам ВР с просьбой оставить в прежней должности Максима Степанова и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов”, - резюмировал Тодуров.

Добавим, что врачи уже неоднократно высказываться в поддержку Максима Степанова.

Так врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что главу Минздрава Максима Степанова пытаются “сбить” всякие шарлатаны из числа хорошо финансируемых чужим государством “неправительственных организаций”, активистов без образования. И если это случится, то судьбу пациентов будут решать различные геологи, археологи и операторы заправочных станций.