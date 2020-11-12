Умерла вдова Левка Лукьяненко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Черниговской области умерла вдова Льва Лукьяненко - Надежда Никоновна. Отпевание покойной запланировано на 13 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Чепурной, передает УНН.

"Умерла Надежда Никоновна Лукьяненко. ... об этом сообщили ее близкие. В последнее время она тяжело болела после перелома шейки бедра и для нее, всегда активной и подвижной, было невероятно трудно оставаться прикованной к дому, к кровати ...

Ее девичья фамилия - Бугаевская. Когда же стала женой Левка Лукьяненко, естественно, что сменила фамилию. С которым и прожила, как и с клеймом, всю жизнь - коммунистическая власть отобрала у нее мужа, отобрала семейную жизнь, отобрала простую женскую радость родить и воспитать детей ... Собственно, отобрала и право на спокойную, мирную жизнь - она всю жизнь была в оппозиции к коммунистической власти. Не знаю, откуда такой казацкий настрой в Хриповке, что оттуда вышли такие непокорные украинцы - Лукьяненко, Бугаевская...", - написал Чепурной.

По его словам, Надежда Никоновна не дожила до 90-та, но прожила долгую и трудную жизнь.

"По сообщению старосты церкви святых Михаила и Федора Василия Федорчука, отпевание покойной запланировано на 13 ноября, в храме, ориентировочно с 9 или 9.30 утра (кто не знает - церковь у госпиталя). Захоронение будет осуществлено в селе Хриповке Гродненского района (Черниговская область)", - добавил журналист.

Напомним, в июле 2018 года на 89-м году жизни умер известный украинский диссидент Левко Лукьяненко.