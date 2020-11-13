Власти Франции пообещала ослабление карантина перед Рождеством

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер Франции Жан Кастекс объявил, что жесткий карантин в стране продлится как минимум до начала декабря, но допустил ослабление ограничений перед Рождеством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.

Премьер отметил, что в этом году Рождество и Новый год невозможно будет праздновать традиционно, однако если люди будут ответственно соблюдать карантин, то перед новогодними праздниками возможные послабления

"Наша цель - иметь возможность позволить ослабление перед рождественскими праздниками, чтобы французы могли провести праздник в кругу родных... но не стоит надеяться, что можно будет организовывать большие празднования для десятков людей, особенно в новогодний вечер", - сказал Жан Кастекс.

Он также добавил, что в случае стабилизации ситуации, первые ослабление возможны уже 1 декабря.

Напомним, с 30 октября, во Франции действует жесткий карантин. Выходить из дома можно для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома. Также можно отвести ребенка в школу.

Рестораны и бары закрыты. Вузы в стране переведены на дистанционное обучение, однако школы работают.