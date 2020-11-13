Двое украинский пробились в четвертьфинал теннисного турнира в Египте

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На очередном теннисном турнире категории ITF M15 в Шарм-Эль-Шейхе (Египет) прошли поединки второго раунда одиночного разряда, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Владислав Орлов продолжил успешные выступления в серии египетских соревнований. На этот раз он вышел в четвертьфинал, обыграв британца Айдана Маке - 6:4, 7:5.

Зато наш Владислав Манафов победил индийца Арджуна Кадхе в настоящем трехсетовом триллере - 2:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Напомним, что Манафов становился победителем Кубка Украины по теннису.