В Женеве продали с аукциона уникальный розовый бриллиант за рекордные 26,6 млн долл

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В швейцарской Женеве продали на аукционе Sotheby's розовый бриллиант "Призрак розы" за рекордные для драгоценного камня такого типа 26,6 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение организаторов аукциона.

“Этот невероятный редкий бриллиант необычного яркого пурпурно-розового цвета весом 14,83 карата был продан в Женеве за рекордные 26,6 миллиона долларов!”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что “Призрак розы” был приобретен анонимным покупателем, который сделал выгодную ставку по телефону.

Напомним, в швейцарской Женеве на аукционе был выставлен розовый ограненный алмаз, названный в честь балета Михаила Фокина “Призрак Розы”, имевший начальную массу в почти 27 карат. После огранки камень “похудел” вдвое.



Как сообщалось, в прошлом году в Украине выставили на аукцион более 600 бриллиантов.