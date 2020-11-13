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ФК "Барселона" объявил о трудном финансовом положение

ФК "Барселона" объявил о трудном финансовом положение

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пресс-служба ФК "Барселона" опубликовала официальные данные о проведенных переговоров с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжелым финансовым положением клуба, информирует УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".

Сказано, что в клубе продолжались несколько дней напряженные встречи и переговоры, однако 11 ноября, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

"Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам с целью урегулирования серьезной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведет к сокращению доходов клуба более чем на 300 млн. евро в сезоне 2020/2021, что заставляет скорректировать зарплату на 191 млн. евро

Учитывая то, что переговорный процесс обнаружил искреннюю и твердую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, смогут ли все еще быть приняты предложения, которые обсуждались за столом" , - говорится в обращении каталонской команды.

Отметим, "Барселона" после 9-ти туров испанской Ла Лиги занимает лишь 8-е место (11) уступая лидеру 9-ю баллами. Но у команды есть две игры в запасе.

Как сообщал УНН, коуч "Барселоны" прислал положительный отзыв киевском "Динамо" после очной игры в Лиге чемпионов.

Источник: УНН
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