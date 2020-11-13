Стал известным заключительный соперник сборной Украины на Евро-2020

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В финальном поединке плей-офф Пути D Лиги наций определился заключительный соперник сборной Украины в групповом раунде Евро-2020, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии.

В первом тайме шла борьба в центре поля без по-настоящему опасных моментов. А вот начало второй половины игры осталось за гостями. На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Этот гол стал решающим в поединке (0:1), Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нереализованный пенальти Ярмоленко: Украина потерпела поражение от Польши

Таким образом, в группе С группового этапа Евро-2020 сыграют сборные Украины, Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Отметим, что Северная Македония, которая занимает 66 место в рейтинге ФИФА, до этого момента ни разу не принимала участие ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира.