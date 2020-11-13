В США установлен новый суточный рекорд по количеству заражений коронавирусом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В США по итогам 11 ноября был зафиксирован очередной суточный рекорд по количеству заражений COVID-19. Данные, собранные проектом COVID Tracking Project, показывают, что в среду в США было зарегистрировано более 144 000 новых случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Госпитализированы были 65 368 человек, а днем раньше - 61 964 человека.

Еще 1421 человек умер в среду, и таким образом средний недельный показатель превысил 1000.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в США заболели более 10,4 миллиона человек и более 241 000 умерли. Самый густонаселенный штат Калифорния приближается к отметке в 1 млн случаев, а Техас преодолел этот порог в среду.

Как сообщает информационное агентство AP, штаты США готовятся к кампании вакцинации от коронавируса на фоне оптимистичных сообщений о прогрессе в испытаниях вакцин от болезни.

Между тем ведущие американские политики призывают американцев соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.