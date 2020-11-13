Трамп заявил, что у него отобрали 3 млн голосов избирателей

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что через автоматическую систему подсчета у него отобрали около 3 млн голосов избирателей. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает УНН.

По его словам, голоса были отобраны системой Dominion.

"Dominion удалила 2,7 млн голосов за Трампа по всей стране", - написал он.

Он уверяет, что в штате Пенсильвания система отдала демократу Джо Байдена 221 000 голосов, отдавших за него.

Добавим, соцсеть Twitter обозначила сообщение президента США как содержащее информацию, которая может вводить в заблуждение.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп оспаривает результаты в суде.