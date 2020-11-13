На круизном лайнере, первым с начала пандемии отправившемся в путешествие, вспышка COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На круизном судне SeaDream I, что отправилось в путешествие первым после объявления пандемии, зафиксировали коронавирус. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Медицинский персонал корабля перед началом путешествия проверил всех членов экипажа и туристов. Все тесты дали отрицательный результат.

Однако во время путешествия, которое началось 7 ноября, COVID-19 подтвердился у одного из пассажиров. Всех отдыхающих отправили на карантин в каюты. Однако, 12 ноября поступило сообщение о еще пяти случаях заболевания.

Всего на борту находились 53 пассажира и 66 членов экипажа. Последние тесты большинства пассажиров и всех членов экипажа дали отрицательный результат.

Организаторы круиза уверяют, что все члены экипажа и туристы несколько раз сдавали тесты на коронавирус перед отправкой и в первые дни после начала турне. Также круиз был организован с соблюдением социального дистанцирования.

Напомним, в начале пандемии коронавируса на нескольких круизных лайнерах были зафиксированы вспышки инфекции. Среди больных были и украинцы.