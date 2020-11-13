Главу Набсовета НБУ обвинили в лоббировании интересов оффшоров Суркисов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По данным СМИ, глава Набсовета НБУ Богдан Данилишин прямо лоббировал на заседании Рады НБУ интересы оффшоров Суркисов. Комментируя соответствующую информацию журналистов, представитель партии "Демсокира" Антон Швец сообщил, что Данилишин даже лично информировал о предстоящем заседании, где планировали рассмотреть заявления оффшорных компаний семьи Суркисов, в своем Facebook. Однако позже глава Набсовета НБУ этот пост удалил, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Швеца.

"Новое время раскопало, что Данилишин прямо лоббировал на заседании Рады НБУ интересы офшорок Суркисов. Это те самые которые про миллиарды и Верховный суд.

Причем Данилишин сам написал об этом в ФБ (без указания компаний). Когда НВ отправило в пресс-службу НБУ запрос - Данилишин тупо удалил свой пост", - написал он.

Швец напомнил, что Данилишин "подыгрывает" Суркисам уже не первый раз.

"Такое уже бывало с самого времени назначения Данилишина главой Совета НБУ", - отметил он, добавив, что таким образом Глава Набсовета НБУ прямо "топит" за Суркисов.

"То есть вот глава Рады НБУ прямо топит за чуваков которые участники самого большого в истории Украины помывочного ралли. Которые украли бабки, начисляли на них конские проценты. Отличная команда в НБУ собралась. Прямо вот вообще", - сказано в сообщении Швеца.

Напомним, накануне НВ со ссылкой на свои источники сообщило о том, что оффшоры Суркисов легализовали своё обращение в правоохранительные органы с помощью НБУ. Для этого, их заявления "с голоса" были озвучены во время заседания Набсовета.

"Суть одна — легализовать обращение в соответствующие органы. Причина, думаю понятна. И еще. Документы не рассылались. Председатель совета озвучил информацию с голоса. Скажу честно, он вообще мог этого не делать и сам мог отправить. Однако, как такого голосования за направление тех заявлений в органы или решения, закрепленного документом, за которое голосовали, не было", - сообщил "Новому времени" один из участников того заседания.

Напомним, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными.

Также напомним, что ранее была обнародована часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Указывалось, что речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.