Скончался от побоев силовиков: Тихановская объявила Романа Бондаренко героем Беларуси

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Об этом она сказала в своем обращении, которое было обнародовано в ее Telegram-канале, передает УНН.

Тихановская обратилась к матери Романа Бондаренко и выразила ей свои глубокие соболезнования.

"Ваш сын стал невинной жертвой страшной системы. Для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Тихановская добавила, что убийство Романа Бондаренко - это уголовное преступление, которое будет расследовано, а все виновные будут отвечать.

Она также призвала бойцов спецназа вступиться за своего сослуживца.

Как сообщал УНН, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики.