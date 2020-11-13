Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.

На киевских мостах почти не наблюдаются пробки, за исключением Дарницкого моста и моста Метро. Небольшие осложнения движения заметны на мосту Метро и на Северном мосту.

Напомним, 13 ноября этого года в большинстве областей Украины без осадков, температура от 3° мороза ночью до 7° тепла днем.



