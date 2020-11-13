В Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, цифра приближается к 12 тысячам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников", - сообщил Степанов.
Также за последние сутки, по его словам:
- госпитализированы - 1587 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 6155 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 512 652 человека;
- выздоровели - 233 849 человек;
- летальных исходов - 9317;
- проведения ПЦР-тестов - 3828912.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 48646 случаев;
- Винницкая область - 13 367 случаев;
- Волынская область - 18 004 случая;
- Днепропетровская область - 19 909 случаев;
- Донецкая область - 16 025 случаев;
- Житомирская область - 21 138 случаев;
- Закарпатская область - 18 832 случая;
- Запорожская область - 16 811 случаев;
- Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
- Киевская область - 23103 случаи;
- Кировоградская область - 3501 случай;
- Луганская область - 4940 случаев;
- Львовская область - 36 000 случаев;
- Николаевская область - 11 646 случаев;
- Одесская область - 31332 случаи;
- Полтавская область - 14 327 случаев;
- Ровенская область - 24 045 случаев;
- Сумская область - 16 781 случай;
- Тернопольская область - 23 012 случаев;
- Харьковская область - 46 137 случаев;
- Херсонская область - 6485 случаев;
- Хмельницкая область - 21954 случаи;
- Черкасская область - 11 673 случая;
- Черновицкая область - 27 140 случаев;
- Черниговская область - 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.