Во Львове из автобуса выпал пассажир и скончался на месте

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во Львове накануне вечером из автобуса выпал пассажир и скончался на месте. Автобус с места происшествия уехал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"12 ноября в 17:40 во Львове, на перекрестке улиц Чигиринская и Гринченко, с неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир", - говорится в сообщении,

Как отмечается, пострадавший - житель села Зашков Жолковского района 1951 года рождения.

"Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал", - добавили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Тернопольской области девушка выпала из автобуса и погибла.