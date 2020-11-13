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Во Львове из автобуса выпал пассажир и скончался на месте

Во Львове из автобуса выпал пассажир и скончался на месте

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во Львове накануне вечером из автобуса выпал пассажир и скончался на месте. Автобус с места происшествия уехал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"12 ноября в 17:40 во Львове, на перекрестке улиц Чигиринская и Гринченко, с неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир", - говорится в сообщении,

Как отмечается, пострадавший - житель села Зашков Жолковского района 1951 года рождения.

"Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал", - добавили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Тернопольской области девушка выпала из автобуса и погибла.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, смерть, несчастный случай, автобусы
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