Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в городе Киеве - более тысячи и в Днепропетровской области - 740. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - сообщил глава Минздрава.
Статистика заболеваний в Киеве и по областям такова:
- Киев - 48646 (+1083 за сутки)
- Винницкая - 13367 (+214)
- Волынская - 18004 (+394)
- Днепропетровск - 19909 (+740)
- Донецк - 16025 (+547)
- Житомирская - 21138 (+549)
- Закарпатская - 18832 (+362)
- Запорожская - 16811 (+727)
- Ивано-Франковск - 26824 (+572)
- Киевская - 23103 (+672)
- Кировоградская - 3501 (+79)
- Луганская - 4940 (+118)
- Львовская - 36000 (+465)
- Николаевская - 11646 (+273)
- Одесская - 31332 (+628)
- Полтавская - 14327 (+560)
- Ровенская - 24045 (+460)
- Сумская - 16781 (+680)
- Тернопольская - 23012 (+214)
- Харьковская - 46137 (+668)
- Херсонская - 6485 (+213)
- Хмельницкая - 21954 (+562)
- Черкасская - 11 673 (+350)
- Черновицкая - 27140 (+441)
- Черниговская - 11020 (+216)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, цифра приближается к 12 тысячам.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.