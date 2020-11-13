Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в городе Киеве - более тысячи и в Днепропетровской области - 740. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - сообщил глава Минздрава.

Статистика заболеваний в Киеве и по областям такова:

Киев - 48646 (+1083 за сутки)

Винницкая - 13367 (+214)

Волынская - 18004 (+394)

Днепропетровск - 19909 (+740)

Донецк - 16025 (+547)

Житомирская - 21138 (+549)

Закарпатская - 18832 (+362)

Запорожская - 16811 (+727)

Ивано-Франковск - 26824 (+572)

Киевская - 23103 (+672)

Кировоградская - 3501 (+79)

Луганская - 4940 (+118)

Львовская - 36000 (+465)

Николаевская - 11646 (+273)

Одесская - 31332 (+628)

Полтавская - 14327 (+560)

Ровенская - 24045 (+460)

Сумская - 16781 (+680)

Тернопольская - 23012 (+214)

Харьковская - 46137 (+668)

Херсонская - 6485 (+213)

Хмельницкая - 21954 (+562)

Черкасская - 11 673 (+350)

Черновицкая - 27140 (+441)

Черниговская - 11020 (+216)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, цифра приближается к 12 тысячам.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.