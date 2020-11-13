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Новости: Криминал и ЧП
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В Киеве трижды выстрелили в полицейского

В Киеве трижды выстрелили в полицейского

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В ночь на пятницу, 13 ноября, в столице патрульные полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого после этого побежали, во время преследования трижды выстрелили в патрульного. Сейчас он в больнице. Злоумышленников задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Сегодня, около 4 утра, на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД", - сообщили в патрульной полиции.

Во время общения с водителем по поводу нарушения, как указано, инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. "Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать", - вели дальше в правоохранительном ведомстве.

"Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

На помощь патрульным прибыл еще один экипаж. "Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет, и гранаты", - рассказали правоохранители.

"Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в патрульной полиции.

Напомним, в Днепре пешеход на переходе обстрелял автомобиль.

Источник: УНН
Теги: Киев, стрельба, патрульная полиция
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