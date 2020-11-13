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В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 13 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 652,1 (+), в Житомирской области - 604,2 (+), в Хмельницкой области - 537,8 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 118,8 (-), в Днепропетровской области - 166,1 (+) и в Луганской области - 203,0 (+).

Напомним, в Украине на 8:00 13 ноября в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.

Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Днепр и Днепропетровская область, Житомир и Житомирская область, Коронавирус, Хмельницкий и Хмельницкая область, карантин, Черновцы и Черновицкая область, Кропивницкий и Кировоградщина, Луганск и Луганская область
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