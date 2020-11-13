Илону Маску не могут определить, болен ли он COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску два теста на COVID-19 показали отрицательный результат, а еще два - положительный. При этом все тесты были сделаны одной тест-системой. Об этом сам Маск сообщил в Twitter, передает УНН.

"Творится что-то крайне сомнительное. Сегодня у меня была проверка на COVID-19 четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD", - написал Маск.

Напомним, в США на днях был зафиксирован очередной суточный рекорд по количеству заражений COVID-19.

Добавим, по данным ресурса Worldometer, который отслеживает распространение коронавируса, в мире зафиксировано уже 53,1 млн случаев COVID-19, при этом около 1,3 млн человек умерли, более 37,2 млн выздоровели, а более 14,5 млн - болеют на данный момент.

США - на первой строчке по количеству случаев коронавирусной болезни - всего более 10,87 млн, с более 248 тыс. смертей.