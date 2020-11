Илону Маску не могут определить, болен ли он COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску два теста на COVID-19 показали отрицательный результат, а еще два - положительный. При этом все тесты были сделаны одной тест-системой. Об этом сам Маск сообщил в Twitter, передает УНН.

"Творится что-то крайне сомнительное. Сегодня у меня была проверка на COVID-19 четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD", - написал Маск.

Напомним, в США на днях был зафиксирован очередной суточный рекорд по количеству заражений COVID-19.

Добавим, по данным ресурса Worldometer, который отслеживает распространение коронавируса, в мире зафиксировано уже 53,1 млн случаев COVID-19, при этом около 1,3 млн человек умерли, более 37,2 млн выздоровели, а более 14,5 млн - болеют на данный момент.

США - на первой строчке по количеству случаев коронавирусной болезни - всего более 10,87 млн, с более 248 тыс. смертей.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.