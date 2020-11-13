Ночная перестрелка в Киеве: открыто производство

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Жизни полицейского, у которого стреляли ночью в столице, ничего не угрожает. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Напомним, что в Святошинском районе сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять и попал в полицейского.

"Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали троих мужчин, данные которых устанавливаются. У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации", - говорится в сообщении.

Сейчас 30-летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что на месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия, сведения о которой внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, УНН сообщал, что в ночь на пятницу, 13 ноября, в столице патрульные полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого после этого бежали, во время преследования трижды выстрелили в патрульного.