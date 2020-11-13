Степанов: за месяц в Украине может быть заполнено 100% коек для больных COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине через месяц заполненность коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19 может быть 100%, если люди не будут соблюдать карантинных правил. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы не будем придерживаться (карантинных - ред.) правил, я вам сейчас расскажу, что будет происходить: мы уже через месяц можем получить 100% заполнения наших коек. Что будет дальше? Если мы получим 100% заполнения коек? Просто в больницах некуда будет принимать больных. В таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые нуждаются в кислороде, требующих аппаратов ИВЛ...", - рассказал Степанов.

Поэтому, по его словам, важно выполнять новые ограничения, которые были введены правительством по предложению Минздрава.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Напомним, в Украине на 8 часов 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11787.