В Киеве такси Uber влетело в остановку, два человека погибли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого не справился с управлением, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", - отметил чиновник.

Геращенко сообщил, что по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком - перерабатывал за рулем и просто заснул.

"В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, который регулирует работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем", - отметил заместитель министра внутренних дел.

Он обратился к народным депутатам ІХ созыва с предложением принять закон, который будет регулировать работу рынка услуг такси и ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

"Иначе на месте двух погибших сегодня утром может быть любой другой - ваш близкий или родной человек", - подытожил Геращенко.

Напомним, что вчера в столице на улице Березняковской мусоровоз совершил наезд на пешехода, который в результате этого погиб.

Также в Киеве произошло ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего мотоциклиста.

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