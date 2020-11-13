Убийство журналиста Сергиенко: фигуранта дела будут судить за ложные показания

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Обвиняемого по делу о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко будут судить за ложные показания для создания доказательств невиновности судьи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

"... в суд направлено обвинительное заключение в отношении лица по факту введения в заблуждение органа досудебного расследования, соединенного с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что обвиняемый по делу Сергиенко, для получения благосклонности судьи, осуществляющего судебное разбирательство этого дела, как указано, "в июле 2020-го предоставил следователю ложные показания об истинных обстоятельствах разглашения судьей одного из районных судов Черкасской области, обвиняемого во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа, сведений досудебного расследования в другом уголовном производстве в отношении организаторов этих преступлений".

"Таким образом он пытался создать искусственные доказательства невиновности судьи", - добавили в ОГП.

Ранее сообщалось, что свидетеля по делу об убийстве журналиста Сергиенко подозревают в ложных показаниях.

Как сообщал УНН, в суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи одного из судов Черкасской области, которого подозревают в разглашении данных следствия по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко. Начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле "черкасского Евромайдана".